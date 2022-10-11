Более 1000 новых деревьев высадят в Таганроге в День древонасаждения

Таганрог украсят 47 молодых кленов и платанов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области на территории Таганрога укоренят более 1000 деревьев и 390 кустарников разных пород. Масштабное озеленение состоится 15 октября в рамах Дня древонасаждения. Об этом сообщают местные власти.

Новыми насаждениями украсят 113 городских территорий. Основные работы должны провести на Октябрьской площади. Там собираются высадить 47 молодых кленов и платанов, а также 115 можжевельников и барбарисов Тунберга.

Ранее о планах по проведению Дня древонасаждения 15 октября сообщили в Ростове-на-Дону. Подготовка к этой акции в донской столице сейчас в самом разгаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таганрогской школе присвоили имя героя Советского Союза Владимира Неверова

Свое мнение об этом можно высказать в течение десяти дней (подробности)