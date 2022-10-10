Таганрогской школе присвоили имя героя Советского Союза Владимира Неверова. Фото: сайт школы № 23.

Таганрогская мэрия приняла решение присвоить школе № 23 имя героя Советского Союза гвардии генерал-лейтенанта Неверова Владимира Лаврентьевича. Об этом сообщается на сайте администрации приморского города.

Горожанам предложили высказать свое мнение по этому поводу в течение десяти дней. Их можно направлять на электронную почту таганрогского комитета по архитектуре и градостроительству.

А также их можно послать на почту. Адрес: ул. Петровская, 73, кабинет 505, комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города Таганрога. Местным жителям предоставили и телефон ответственного за это специалиста 8 (8634) 312-823 (Заварикина Ирина Витальевна).

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