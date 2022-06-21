В Ростове дан старт строительству музея Вартаняна на месте снесенных домов на Семашко

Новый музей планируют достроить до 2027 года. Фото: предоставлено пресс-службой ГК "Сокол".

Власти Ростова объявили о начале строительства Музея имени Героя Советского Союза ветерана ВОВ, почетного гражданина города Геворка Вартаняна. Об этом в своем Телеграме написал ростовский градоначальник Алексей Логвиненко.

Разрешение на строительство музея на Серафимовича, 70 было выдано Департаментом архитектуры и градостроительства. По словам главы администрации Ростова-на-Дону, фасады нового четырехэтажного здания музея будут выполнены в классическом стиле.

В музее будут созданы специальные медиакабинеты для демонстрации видеоматериалов. Перед главным фасадом здания разобьют дворовое пространство, которое будет способствовать сохранению исторической стилистики планировочной структуры. А основной визуальной доминантой станет главный фасад.

Срок завершения строительства здания, согласно проекту - июнь 2027 года. Однако строители планируют сдать объект к 100-летию знаменитого разведчика - в феврале 2024 года.

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