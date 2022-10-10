В Ростове градозащитникам разрешили высадить на Станиславского жимолость

Работы вместе с закупкой цветов обойдутся в 82 600 рублей. Фото: страница "Урбанистика Ростов-на-Дону".

Администрация Кировского района Ростова-на-Дону позволила урбанистам высадить 15 октября, в День древонасаждения, на улице Станиславского кустарники. Работы вместе с закупкой цветов обойдутся в 82 600 рублей. Об этом активисты рассказали в своей группе Вконтакте.

Ранее градозащитники планировали посадить на улице, где ходят трамваи, вечнозеленые бересклеты форчуна сорта «Эмеральд голд». Но после обсуждения с администрацией города они решили посадить более выносливую жимолость шапочную. Обычно эту культуру используют для создании живых изгородей. Закупать растения общественники хотят в питомнике Краснодарского края, где 150 кустарников готовы продать за 22 500 рублей. Предоплата уже внесена.

Сейчас еще не вся запланированная сумма собрана. Высадить растения на Станиславского планируется 15 октября, в общегородской День древонасаждения. Предполагается, что за всеми посаженными кустарниками будут ухаживать подрядчики, определенные конкурсными процедурами.

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