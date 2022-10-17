В Ростове активисты в День древонасаждения высадили жимолость на Станиславского. Фото: «Урбанистика - Ростов-на-Дону».

В Ростове-на-Дону местные активисты в рамках Дня древонасаждения высадили на улице Станиславского живую изгородь из жимолости. Об этом говорится в сообществе «Урбанистика - Ростов-на-Дону» в социальной сети.

Кустарники расположились на трех газонах в районе Чехова и Соколова. Перед этим активисты объявили сбор денег на посадочные материалы. Им удалось собрать порядка 40 тысяч рублей. А городские власти дали добро на высадку растений.

Так, 15 октября на улице Станиславского появились 150 вечнозелёных кустарников жимолости. Службы ЖКХ перекопали газон и вывезли старый грунт. Теперь активисты собирают средства на древесную кору или щепу, чтобы сорняки на забили молодые растения и чтобы влага меньше покидала грунт.

- Озеленение по Станиславского – хороший пример взаимодействия власти и общества в достижении единой цели, направленной на повышение качества жизни в нашем городе и его привлекательности, - отметил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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Высадка прошла в рамках Дня древонасаждения.