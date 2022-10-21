«Встречали все!»: Удерживаемый восемь месяцев на Украине моряк из Батайска вернулся домой

Батайский моряк Василий Кандаулов вернулся домой. Фото: предоставлено Марией Кандауловой.

Батайского моряка Василия Кандаулова, которого восемь месяцев удерживали в городе Измаил Одесской области, на вокзале в Ростове встречали всем миром. Прямо к поезду пришли его любящая жена Мария, дети, родственники, кумовья и, конечно, друзья.

Корреспондент «КП — Ростов — на-Дону» узнала у супруги моряка, как он сейчас себя чувствует и чем планирует заняться.

ДОЛЖЕН БЫЛ ВЕРНУТЬСЯ ЕЩЕ В МАЕ

Эта встреча должна была бы произойти в мае 2022 года, когда у моряка закончилась бы привычная для него четырехмесячная вахта на сухогрузе «Свирь». Однако, как рассказывает супруга Василия, после начала специальной военной операции украинские пограничники запретили россиянам покидать судно и территорию Украины в целом.

Обмен пленными между Россией и Украиной произошел в понедельник, 17 октября. Тогда врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале рассказал, что "из застенков украинского режима были возвращены домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках". Среди них был и Василий Кандаулов.

"НАВЕСТИМ МАМУ И ПОЕДЕМ ОТДЫХАТЬ"

Батайчанин вернулся домой даже с личными вещами — украинская сторона позволила их забрать.

- Когда он уходит на контракт на четыре месяца, он и сумку с собой на все это время собирает, - пояснила женщина. - Все свои вещи моряки привезли.

Сейчас вернувшийся домой, в круг его родных и любимых людей, батайчанин приходит в себя.

Сейчас батайчанин приходит в себя. Фото: предоставлено Марией Кандауловой.

- Пока ему психологически тяжело, - рассказала Мария. - Особо пока не отмечали — надо отойти.

Через какое-то время семья всем составом отправится в Тацинский район, где проживает мама моряка. Она-то заждалась своего сына не меньше, чем жена.

Оттуда Василий с Марией, взяв с собой детей, намерены сразу поехать отдохнуть на море. Ведь для настоящего моряка — это лучший отдых.

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