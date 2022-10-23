В поселке Темерницком в декабре этого года начнет работу детский сад на 220 мест

группа губернаторского контроля проинспектировала объекты строительства и капремонта. Фото: правительство Ростовской области

В поселке Темерницком в декабре 2022 года начнет свою работу детский сад. Работы в дошкольном образовательном учреждении на 220 мест завершены на 94%.

Группа губернаторского контроля во главе с первым заместителем главы Ростовской области Игорем Гуськовым проинспектировала ход работы на объекте. Сегодня в детском саду подрядчики занимаются отделочными работами, покраской стен и потолков, обустройство внутренних инженерных сетей, устройство теневых навесов и наружного вентилируемого фасада.

– Совместно с региональными министерствами строительства и образования сегодня в Аксайском и Октябрьском районах мы объезжаем объекты, которые возводятся в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», – отметил Игорь Александрович. – В поселке Темерницком мы осмотрели детский сад. Все идет по плану, и через месяц строительство планируется завершить. Рисков никаких нет. Посетили еще один детсад на 220 мест в городе Аксае. Здесь обратная ситуация – объект со срывом сроков производства работ, неосвоение бюджетных средств – более 150 млн рублей до конца года. Слабый подрядчик, и объект требует пристального внимания.

Вторым объектом губернаторского контроля стала школа в Аксае. Строительство объекта не ведется уже второй год, корректируется проектно-сметная документация.

– Надеюсь, что в начале 2023 г. по контракту придет подрядчик, который сможет завершить стройку. Аксай – это город которому крайне нужны новые школы и детские сады. Он рядом с Ростовом, жилье здесь перспективное, приезжают молодые семьи с детьми из других районов области и регионов страны, - добавил Игорь Гуськов. – Аксай входит в число трех городов, где самый высокий процент детей обучается во вторую смену. Поэтому руководству муниципалитета губернатором Ростовской области Василием Голубевым поставлена задача – как можно больше и быстрее в Аксае и Аксайском районе строить объекты образования.

Была проинспектирована также стройка детсада и капитальные ремонты двух школ в Октябрьском районе. По словам первого заместителя губернатора, ситуация на этих объектах намного лучше, чем в Аксайском районе. Все работы ведутся по графику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове капитальный ремонт доходного дома купца Шатова планируют завершить в этом году

Подрядчики уже закончили работы с фасадом, кровлей и подвалом

(Подробности)