В Ростове капитальный ремонт доходного дома купца Шатова планируют завершить в этом году

На данный момент подрядчики уже завершили ремонт фасада, кровли и подвала. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону ремонт доходного дома купца Шатова могут завершить уже в этом году. Об этом 21 октября рассказали в правительстве Ростовской области.

На данный момент подрядчики уже завершили ремонт фасада, кровли и подвала. В многоквартирном доме также заменили лифт и систему теплоснабжения. Сейчас идут работы по замене систем электро- водоснабжения и водоотведения.

- Важная особенность при проведении ремонта исторических зданий – это максимальная сохранность первоначального облика строения, его архитектурных особенностей, характерных черт эпохи и культуры, – отметил первый заместитель министра ЖКХ области Сергей Орлов.

Отметим, что доходный дом известного купца Степана Шатова, был построен в 1910-е годы и является объектом культурного наследия. Реконструкция началась весной этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Началось строительство ЛЭП для энергоснабжения дороги в обход Ростова

Протяженность каждой линии составит 3,1 километр

(Подробности)