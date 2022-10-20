Началось строительство ЛЭП для энергоснабжения дороги в обход Ростова

Завершить все работы планируется в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» начали строительство двух ЛЭП для обеспечения электроэнергии участка дороги в обход Ростова. Работы проходят в рамках реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области. Об этом 20 октября рассказали в пресс-службе компании.

Линии пройдут под землей, а их протяженность составит 3,1 километр. К сетям подключат трансформаторную подстанцию «Автодора». Компания занимается строительством обход Аксая и реконструкцией трассы М-4. Мощность ЛЭП составит 1,14 МВт. Сейчас сотрудники занимаются подготовкой территории для бурения.

Строительство обхода поможет освободить подъезды к донской столице и сбавить поток транзитного транспорта от его города-спутника. Завершить все работы планируется в 2023 году.

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