В Ростове на разработку проекта дороги от Таганрогской к Доватора выделят больше 43 миллионов рублей

Объект будет протяженностью 1,8 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону потратят больше 43 миллионов рублей на разработку проекта дороги от Таганрогской до Доватора. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется разработкой проекта по строительству соединительного участка Таганрогская – Доватора. Он будет проходить через железнодорожные пути. Подрядчику дается время до 29 марта 2024 года с момента подписания договора.

Отметим, что дорога будет четырехполосной и протяженностью 1,8 километров.

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(Подробности)