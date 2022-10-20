Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 7:06

В Ростове на разработку проекта дороги от Таганрогской к Доватора выделят больше 43 миллионов рублей

На разработку плана строительства подрядчику дается два года
Лейла МИРИШОВА
Объект будет протяженностью 1,8 километров

Объект будет протяженностью 1,8 километров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону потратят больше 43 миллионов рублей на разработку проекта дороги от Таганрогской до Доватора. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется разработкой проекта по строительству соединительного участка Таганрогская – Доватора. Он будет проходить через железнодорожные пути. Подрядчику дается время до 29 марта 2024 года с момента подписания договора.

Отметим, что дорога будет четырехполосной и протяженностью 1,8 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ликвидировали стихийную свалку на Черепахина

Уборные работы выполнил подрядчик

(Подробности)