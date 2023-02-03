Ростовчанки взяли под опеку бездомных собак, которые живут на Шри-Ланке

В таком состоянии была собака, которую ростовчанки взяли под опеку. Фото: из семейного архива

Алена и Наташа Кравцовы – мать и дочь – основательницы зооприюта для бездомных животных «КОТЭдж» - вот уже почти десять лет спасают беспризорных животных: лечат, откармливают, дают кров.

После отдыха в Азии их зона ответственности расширилась. Теперь они опекают и бездомных животных, которые живут на Шри-Ланке. Алена Кравцова рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» о том, как это произошло.

ПРОСТО КАТАСТРОФА!

По ее словам, дочь выиграла у известного блогера путевку на Шри-Ланку.

- Тур классный. Оплачивали полностью и трансфер, и проживание в пятизвездочном отеле, - рассказывает Алена.

Но, несмотря на все это, по –настоящему отдохнуть им так и не удалось.

- Дело в том, что там огромное количество истощенных собак и кошек. Это просто катастрофа. По сравнению с этим местом в Ростове в этом плане все обстоит просто великолепно, - говорит собеседница.

Мать и дочь не могли остаться в стороне и начали три раза в день кормить местных собак.

- Сначала к отелю приходили на кормежку два кота и две собаки. А к концу нашего отдыха их было уже десять, - улыбается Алена.

А еще семья Кравцовых взялась лечить истощенного пса по кличке Ланки.

- Производное от Шри-Ланка, - поясняет она.

По словам волонтеров, Ланки жил недалеко от отеля. Он был сильно истощен, а тело покрылось ранами.

- Мы купили антибиотики. Начали ими раны обрабатывать, и, конечно, откармливали Ланки, - поясняет волонтер.

А еще все эти дни мать и дочь пытались решить вопрос о вывозе песика в Ростов.

Сейчас Ланки под надежным присмотром. Фото: из семейного архива

ДОМОЙ УЕЗЖАЛИ СО СПОКОЙНЫМ СЕРДЦЕМ

Времени было слишком мало, и они просто не успели оформить документы. И вот, перед самым отъездом, Алена поделилась своей тревогой о Ланки с местным врачом, к которому ходила на массаж.

- Так вышло, что у этого специалиста сын – хирург, который работает в Донбассе. И врач сказал, что готов забрать Ланки себе. Я предложила присылать деньги на корм из Ростова, но он категорически отказался, - говорит Алена.

Тем не менее в Ростов Кравцовы уезжали со спокойным сердцем, - Ланки под присмотром, а остальные бездомные собаки получили каждодневное трехразовое питание.

- Я договорилась с местным жителем, что буду переводить ему деньги на корм, - продолжает Алена.

По приезду домой зооволонтер первым делом отправила 65 тысяч рупий – в переводе на наши деньги – 13 тысяч.

Теперь Кравцовы постоянно получают фотоотчеты с Шри-Ланки.

- От врача – фотокарточки из жизни Ланки, а от другого нашего друга - фото закупки корма и процесса кормежки. Несмотря на расстояние, мы держим руку на пульсе и опекаем собачек из Азии, - улыбнулась Алена.

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