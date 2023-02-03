Ростовчанки взяли под опеку бездомных собак, которые живут на Шри-Ланке

В таком состоянии была собака, которую ростовчанки взяли под опеку. Фото: из семейного архива
Алена и Наташа Кравцовы – мать и дочь – основательницы зооприюта для бездомных животных «КОТЭдж» - вот уже почти десять лет спасают беспризорных животных: лечат, откармливают, дают кров.
После отдыха в Азии их зона ответственности расширилась. Теперь они опекают и бездомных животных, которые живут на Шри-Ланке. Алена Кравцова рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» о том, как это произошло.
ПРОСТО КАТАСТРОФА!
По ее словам, дочь выиграла у известного блогера путевку на Шри-Ланку.
- Тур классный. Оплачивали полностью и трансфер, и проживание в пятизвездочном отеле, - рассказывает Алена.
Но, несмотря на все это, по –настоящему отдохнуть им так и не удалось.
- Дело в том, что там огромное количество истощенных собак и кошек. Это просто катастрофа. По сравнению с этим местом в Ростове в этом плане все обстоит просто великолепно, - говорит собеседница.
Мать и дочь не могли остаться в стороне и начали три раза в день кормить местных собак.
- Сначала к отелю приходили на кормежку два кота и две собаки. А к концу нашего отдыха их было уже десять, - улыбается Алена.
А еще семья Кравцовых взялась лечить истощенного пса по кличке Ланки.
- Производное от Шри-Ланка, - поясняет она.
По словам волонтеров, Ланки жил недалеко от отеля. Он был сильно истощен, а тело покрылось ранами.
- Мы купили антибиотики. Начали ими раны обрабатывать, и, конечно, откармливали Ланки, - поясняет волонтер.
А еще все эти дни мать и дочь пытались решить вопрос о вывозе песика в Ростов.
Сейчас Ланки под надежным присмотром. Фото: из семейного архива
ДОМОЙ УЕЗЖАЛИ СО СПОКОЙНЫМ СЕРДЦЕМ
Времени было слишком мало, и они просто не успели оформить документы. И вот, перед самым отъездом, Алена поделилась своей тревогой о Ланки с местным врачом, к которому ходила на массаж.
- Так вышло, что у этого специалиста сын – хирург, который работает в Донбассе. И врач сказал, что готов забрать Ланки себе. Я предложила присылать деньги на корм из Ростова, но он категорически отказался, - говорит Алена.
Тем не менее в Ростов Кравцовы уезжали со спокойным сердцем, - Ланки под присмотром, а остальные бездомные собаки получили каждодневное трехразовое питание.
- Я договорилась с местным жителем, что буду переводить ему деньги на корм, - продолжает Алена.
По приезду домой зооволонтер первым делом отправила 65 тысяч рупий – в переводе на наши деньги – 13 тысяч.
Теперь Кравцовы постоянно получают фотоотчеты с Шри-Ланки.
- От врача – фотокарточки из жизни Ланки, а от другого нашего друга - фото закупки корма и процесса кормежки. Несмотря на расстояние, мы держим руку на пульсе и опекаем собачек из Азии, - улыбнулась Алена.
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