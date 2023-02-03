Почему великую Фаину Раневскую не любили ее учителя, родной отец и первые ухажеры

Фанни Фельдман Фанечка ходила в Таганроге на частные актерские курсы. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

На днях на российские экраны и экраны интернет-кинотеатров вышел восьмисерийный фильм «Раневская», съемки которого проходили в том числе и в Таганроге. Сериал рассказывает о самых ярких страницах жизни комедийной актрисы Фаины Раневской, в том числе и о ее детстве и юности в приморском городе.

Хороший знаток ее биографии, таганрогский экскурсовод и писатель Игорь Пащенко рассказал «КП — Ростов-на-Дону» об интересных случаях из жизни Фанни Фельдман, а также о том, насколько правильно Таганрог столетней давности был отображен в новой картине.

ПОПРОСИЛИ ЗАБРАТЬ НА ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Игорь Пащенко считает, что новый сериал получится «с определенной долей комплиментарности» в отношении Фаины Георгиевны. И это несмотря на то, что девочкой она была очень сложной — практически социопаткой. В детстве друзей у будущей звезды отечественного театра и кино не было. На что, в том числе, повлияло и ее легкое заикание.

— Когда Фанни училась в четвертом классе, ее отца, который являлся попечителем учебного заведения, попросили забрать дочь на домашнее обучение — у педагогов уже сил не было ее терпеть: девочка не желала учиться, — объясняет причину такого негатива со стороны педагогов таганрогский гид.

Как вспоминает историк, в дневнике Раневской были примерно такие записи: «Хочу, чтобы моя учительница французского языка, катаясь на коньках, упала бы, разбила голову и сдохла». Вот такая непростая девочка была. Хотя эта запись, как и многие другие, и были написаны с ошибками — у юной Фанни были проблемы как с орфографией, так и с математикой.

— Она была актрисой до мозга костей, а вот обучение ей не давалось, — защищает «юный талант» экскурсовод.

В детстве друзей у будущей звезды отечественного театра и кино не было. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

Но и дома молодая Фаина «отжигала». Так, когда умер ее трехлетний братик, старшая сестра написала в дневнике, что она льет слезы по нему. Но плачет она, стоя перед зеркалом — ей нужно было знать, как она выглядит.

Однажды таганрогский полицмейстер по фамилии Джапаридзе шел по замерзшему Таганрогскому заливу и провалился под лед. Его вытащил крестьянин, за что его премировали медалью «За спасение утопающих». Отец прочитал маленькой дочке опубликованную в газете заметку об этом случае. С тех пор девочка требовала от своего папы: «Когда же Джапаридзе снова провалится под лед? Я его спасу и получу медаль».

Ей очень хотелось получить эту медаль... И вот однажды ее мечта сбылась — медаль она получила, но другую. Придя как-то раз из школы, Фанни гордо показала родным красовавшийся на ее груди значок. Отец с широко открытыми глазами прочитал надпись на нем, которая гласила: «Лень — мать всех пороков».

- Девочка долго шла к успеху, и, наконец, заработала что хотела, — смеется историк.

«В ОПЕРУ, ГДЕ НЕ ПОЮТ!»

Однажды родители девочки привезли ее в Таганрогский театр. До конца 19 века из-за своего репертуара он считался оперным. В тот день на сцене давали спектакль «Аскольдова могила», в котором актеры все время пели и били друг друга мечами. Фанни в ужасе смотрела на все это, а потом закричала: «Отвезите меня в оперу, где не поют!».

— Я холодела от ужаса, когда кого-нибудь убивали и при этом пели, — вспомнит потом сама Фаина Георгиевна. — Когда убиенные выходили раскланиваться и при этом улыбались, я чувствовала себя обманутой и еще больше возненавидела оперу.

Таким был первый опыт приобщения Раневской к театру. Но после того случая Фанни стала посещать уже концерты классической музыки — там по крайней мере не пели. Именно в Таганроге Раневская впервые услышала композитора Александра Скрябина. Когда этот человек взошел на сцену, то поначалу показался ей невзрачным. Когда же он сел за рояль и взял первые ноты, то показался Фанечке богом.

Юная Фанни очень любила произведения Антона Павловича Чехова. Частенько она приходила к его небольшому домику и читала там его книги. Узнав из газеты о смерти Чехова, девушка записала в своем дневнике: «Теперь я поняла, что мое детство кончилось».

Фанечка ходила в Таганроге на частные актерские курсы. Ее отец был против того, чтобы дочь богатого промышленника занималась актерским мастерством. Но все-таки закрывал глаза на увлечения дочери — мол, чем бы девочка не тешилась, главное, что в Таганроге. Но в 1915 году Фанни все-таки решила покорить столицу. Тогда строгий папа опять съязвил: «С твоей мордой — только в актрисы». Но гордая девушка отца не послушала...

«ФАНЕЧКА, ИДИ ПОГУЛЯЙ ГДЕ-НИБУДЬ!»

В Таганроге Фанни Фельдман впервые влюбилась. Точнее, ей понравился один «классик». Классиками в те времена называли воспитанников классической мужской гимназии.

— Она говорила, что влюбилась в его фуражку, — вспоминает Игорь Пащенко. - Девушка строила этому гимназисту глазки. В итоге он назначил ей свидание. Когда же парень пригласил ее на свидание, она с радостью согласилась. И вот она приходит в парк, а на лавочке сидит другая девочка. Раневская присела рядом. Вскоре пришел и кавалер, он сел между ними. Гимназист со второй девочкой стали дразнить Фанни и кидать в нее камушки. Тогда в порыве ярости она было ушла, но тут же вернулась и высказала все, что о них думает.

В Таганроге Раневская впервые влюбилась. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

Не менее грустная история произошла уже со взрослой Раневской, ставшей к тому времени московской актрисой. К ним в театр пришел красивый молодой актер. И Фаина Георгиевна на протяжении нескольких дней с ним заигрывала. Однажды он подошел к ней с предложением зайти к ней в гости домой, чтобы «поработать над ролью». Как оказалось, Раневская тогда жила неподалеку. И вот обрадованная актриса купила бутылку вина, закуску, накрыла на стол... Стук в дверь. Открывает — а на пороге ее возлюбленный в обнимку с другой девушкой. Он говорит ей: «Фанечка, иди погуляй где-нибудь полтора часа».

По мнению знатока биографии актрисы, на взаимоотношения Раневской с мужским полом сильно повлиял ее собственный отец. Именно он взрастил в ней комплекс некрасивости.

— Отец все время говорил Фанни: «Вот Бэллочка красивая, а ты, Фанни, некрасивая. Как мы тебя замуж выдадим?», — вспоминает историк. — Отец совершил самый большой грех в отношении своей дочери. Ведь отец девочки всегда должен говорить своей дочке, что она самая красивая. Даже чаще, чем своей жене. Дочери всегда ориентируются на своих отцов. Хотя на совместной с Бэллой фотографии они обе смотрятся красавицами.

На взаимоотношения Раневской с мужским полом сильно повлиял ее собственный отец, он взрастил в ней комплекс некрасивости. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

Да и на более поздней фотографии уже тридцатилетняя Раневская выглядит, по мнению экскурсовода, красиво — статная красивая еврейка с большой шевелюрой. Поэтому-то ему и непонятно такое мнение отца.

ФАННИ ГИРШЕВНА ФЕЛЬДМАН СТАЛА ФАИНОЙ ГЕОРГИЕВНОЙ РАНЕВСКОЙ

Как отмечает Игорь Пащенко, существует несколько версий, почему Фанни Фельдман взяла творческий псевдоним. Так, актриса говорила, что она стала Раневской, потому что все время что-то роняла. Будучи в 1918 году на гастролях в Керчи, актриса переводом получила от мамы большую пачку денег. Но тут налетел сильный ветер, и подхватил купюры... Фанни взглянула и сказала: «Жалко денег, но красиво улетают...». На что ее друг засмеялся и сказал: «Фанечка, ты же вылитая Раневская из «Вишневого сада»!

— Тогда актриса и подумала: Чехова она любит, а ей все-равно нужен красивый театральный псевдоним. Ведь с фамилией Фельдман много не наиграешься, — рассказывает собеседник.

Отец актрисы, будучи старостой синагоги и богатым фабрикантом, назвал свою дочь Фанни, потому что в переводе с идиша это имя означало «умница». Но поведение Раневской в юности далеко не соответствовало этому определению.

— Мое личное мнение, что Раневская сменила имя Фанни, чтобы не ассоциироваться с Фанни Каплан, стрелявшей в Ленина, — рассказывает экскурсовод. — Юной актрисе, которая отправилась с гастролями в Крым, ни к чему было быть тезкой такого человека. Поэтому она взяла псевдоним Фаина, что с греческого означает «светлая».

Фанни Фельдман вышла из семьи богатого фабриканта, владеющего шестью домами. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

По-еврейски отчество Фанни первоначально звучало как Гиршевна. Но переводя на русский вариант, она указывала в различных документах по-разному: то Григорьевна, то Георгиевна. Но со временем остановилась все-таки на Георгиевне. Так Фанни Гиршевна Фельдман вернулась в Москву уже Фаиной Георгиевной Раневской.

ДОМ И МОСТОВАЯ - НЕ ТЕ, ЧТО РАНЬШЕ

По словам таганрогского краеведа, настоящий дом Фаины Раневской на улице Фрунзе, 10, не был задействован в съемках сериала. Для этих целей создатели фильма нашли другое здание.

— Есть в Таганроге строение, которое постоянно попадает в кадр киношников: то в нем размещается полицейский участок, то жилой дом, — рассказывает гид. — Однако в нем, как и в доме на Фрунзе, есть большой камин. Помимо камина у Фельдманов была построена очень красивая голландская печь. Она станет настоящим украшением будущего музея актрисы!

Во время съемок актеры развлекали себя игрой в бадминтон. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

Кроме дома, есть и другое несоответствие созданной картинки историческим реалиям. Как отмечает экскурсовод, во время съемок режиссер, чтобы закрыть несуществующий еще в начале 20 века асфальт, попросил засыпать его сеном.

— Киношные технически не могут убрать из объектива камеры асфальт — это для них слишком дорого. Поэтому они и засыпают его сеном, — поясняет экскурсовод. — Это очень смешно смотрится... Раньше дворники работали очень хорошо, а в Таганроге была булыжная мостовая — никакое сено на ней не валялось.

Во время съемок сериала съемки проходили в доме, похожем на реальный дом Раневской. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

Есть у историка и некоторые претензии к костюмам... Игорь Пащенко частенько сам снимается в разных кинопроектах и может с 90-процентной уверенностью сказать: современные костюмеры подбирают между для съемок «на глаз».

— Сейчас нет такого, как было раньше — чтобы специалисты высокого класса шили отдельные костюмы для каждой сцены, — отмечает краевед. - Сейчас, если не надели форму сталинских времен на военных начала 20 века, то уже хорошо. Но на этом не нужно зацикливаться.

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