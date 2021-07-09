«Тут главное не переборщить!»: Сериал о Раневской снимают в Таганроге

Часть съемок пройдет в Таганроге и Ростове. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

На Дону стартовали съемки сериала «Фаина» - про искрометную Раневскую, фразы которой всегда разлетаются на цитаты.

Известно, что часть съемок пройдет в Ростове и родном для актрисы Таганроге. А за восемь серий зритель сможет увидеть почти все основные этапы жизни народной артистки: побег из дома, проблемы с театрами в Москве и Ташкенте, война и, наконец, становление в качестве знаменитой актрисы Советского Союза.

В съемках участвуют: Александр Домогаров, Эмилия Спивак и Даниил Спиваковский. Актриса Полина Кутепова сыграет подругу Раневской - Павлу Вульф, а Константин Лавроненко - ее коллегу актера Петра Репина.

На съемках побывала корреспондент «КП-Ростов-на-Дону».

ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕКРЕТЫ

Таганрог – маленький приморский город, попадая в который даже сейчас ловишь себя на ощущении, будто ходишь по одним улочкам с Фаиной Георгиевной. В Мариинской гимназии на памятной доске высечено ее имя.

У дома, где она провела детство и юность, - фигура в полный рост в образе Ляли из советского фильма «Подкидыш». Бронзовой скульптуре идет 13-й год, а зонтик, что в руках актрисы, попадает в поле зрения местных вандалов: его раз за разом пытаются спилить и утащить.

На часах 09:00. В нескольких метрах от съемочной площадки уже стоят авто с техникой. Улицу специально никто не перекрывал, оттого работать еще сложнее - зевак в округе немало. Прямо напротив соседних домов расположилась палатка с буфетом. Рядом припаркованы вагончики, в которых делают пластичный грим главной актрисе. Правда, этот процесс режиссер снимать запретил - должны же остаться хоть какие-то секреты.

На главную роль выбрали актрису, за которой еще не тянется шлейф знаменитых ролей. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ДОМ - КИНОШНЫЙ

На съемках все кипит и бурлит. Помощники по площадке, помощники помощников, ассистенты, гримеры, костюмеры, операторы, актеры, режиссер, и даже буфетчица тетя Света в эти секунды создавали искусство.

Все судорожно бегают туда-сюда вокруг старинного здания из багрового кирпича - оно по задумке авторов станет домом Фаины Раневской. Как рассказал режиссер картины Дмитрий Петрунь, съемочная группа максимально приблизилась к реальному образу дома Раневской.

- Съемки – это довольно сложный технологический процесс, и тот дом, где жила Фаина Георгиевна сложно использовать для кинокартины, потому что он жилой, - объясняет режиссер. - Поэтому локацию было решено поменять. Здесь, в центре Таганрога, мы нашли идеальное место. По задумке в этом доме прошли ее юношеские годы: 19-летие, когда она занималась в театральной студии, первые влюбленности, конфликт с отцом и побег из дома.

Все остальные кадры снимались на улицах старого Таганрога.

Дом, где жила Фаина Раневская, сейчас заселен, поэтому съемки проводят в другом здании, которое тоже передает атмосферу тех времен. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ПОВОЗКА С КУЧЕРОМ И КАДР ИЗ 21 ВЕКА

- Во время съемок очень смешно наблюдать за людьми, - продолжает собеседник. - Мы, например, выстроим историческую улицу: лошади запряжены в повозку тех времен, люди в исторических костюмах. Кадр к съемке готов. Как тут из соседнего магазина выходит человек в «хорошем настроении», он беззаботно несет свои звенящие покупки в стекле домой, а перед его глазами едет повозка с кучером. Представляете реакцию? Я всегда говорю: давайте такое снимать - обаятельные и смешные моменты!

Мы стояли на углу съемочного дома Раневской. Вдоль узкой улицы в этот момент проносились шумные машины, а рация Дмитрия иногда подавала сигналы SOS. Сейчас ему сообщили, что грим главной актрисы окончен. Осталось примерить костюм, и можно выпускать на площадку, - сказал звонкий женский голос.

- Принято, - вежливо ответил режиссер, а после перевел на меня взгляд, и мы продолжили.

Актеры в костюмах и гриме начала прошлого века и с навороченными гаджетами - типичный кадр с любой съемочной площадки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

НЕ ПРОСТО ЖЕНЩИНА В МАСКЕ

Роль Раневской действительно непростая, поэтому найти актрису, которая смогла бы подойти, было сверхзадачей. Девушка должна энергетически отличаться ото всех. Желательно, чтобы бэкграунда было как можно меньше. Главная цель звучала так: найти менее известную актрису.

- У нас кастинг прошли довольно именитые актеры, - раскрывает завесу тайны режиссер. - Если бы взяли кого-то из них, создалось бы ощущение, что это просто женщина в маске и костюме. А этого как раз хотелось избежать. Тут важна внешность и внутренняя составляющая. Поэтому спустя долгое время на главную роль выбрали Мариэтту Цигаль-Полищук.

По мнению режиссера, актрисе нужно передать самые узнаваемые черты Раневской - детскость и сопереживание.

- Мне кажется, что ее острота и чувство юмора – это такой элемент защиты, - объясняет мастер свою позицию. - Мы иногда становимся очень циничны и грубы, защищая что-то очень ранимое и святое. Основа ее характера - как раз в сопереживании, в непосредственности. А то, что это прикрывалось юмором и матерщиной - некая маска.

Команда кропотливо собирала мебель для нужного антуража. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ПОЗОВИТЕ ЛЯЛЮ»

И вот Дмитрий произнес в рацию: «Позовите Лялю на площадку». Через несколько минут Ляля, то есть Инна, вышла поговорить со мной. Ее речь была такой приятной - немного напоминала нежные колыбельные. Актриса уже была в гриме: черное платье в пол с контрастными белыми лентами на юбке и воротнике, кремовая блузка, а в центре - брошь. Я не могла налюбоваться. Так близко актеров еще не видела

Героиня Инны Хотеенковой – это вымышленный персонаж, он нужен для художественного образа, чтобы зрителю было интереснее.

- В нашей истории Ляля (моя героиня) играет непосредственную роль. Она первый человек, который действительно научил Фаину верить в себя. Проявила ее уникальность и талант, - объясняет актриса.

Инна рассказывает, что, когда работаешь на съемочной площадке, интересные детали для сюжета раскрываются в процессе, и картинка дополняется постоянно. А удалось ли воплотить задуманное - покажет время.

- Могу сказать одно, образ Фаины Раневской, которую играет Мариэтта, очень детально прорабатывается, - говорит Инна. - Она вместе с режиссером постоянно обсуждает важные детали, ключевые моменты, даже эмоцию, которую нужно показать. Думаю, что образ получится глубокий и полный.

О дате выхода картины еще не сообщается. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ВСЕХ АНЕКДОТОВ НЕ БУДЕТ

Многие знают знаменитые выражения Фаины Георгиевны, цитируют их, а некоторые вообще стали классикой. Но режиссер Дмитрий Петрунь к ним относится осторожно.

- Тут главное не переборщить, - считает автор картины. - Мы старались не сделать из этого какой-то пошлости и кокетства в духе: «сейчас мы вам все анекдоты расскажем». Нет. Какие-то вкрапления, конечно, будут. Но тут ведь история немножко про другое: про женскую линию, про женское одиночество, больше как бы уходит во внутренний мир.

Работа над сериалом, которую ведет компания Star Media, продлится до конца сентября. Дату премьеры еще не объявили.

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