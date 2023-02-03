Как 98-летняя баба Тоня из Мариуполя получила в Ростове российский паспорт

Антонина Васильевна на месяц осталась одна в своей квартире в Мариуполе. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ветерану Великой Отечественной войны Антонине Васильевне, летом 2022 года приехавшей в Ростов из Мариуполя, на днях торжественно вручили ее свеженький российский паспорт. Заявление о выдаче паспортов в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 3 Управления МВД по Ростову подал сын женщины, Сергей. Так началась новая, ростовская, страница жизни вынужденных переселенцев.

О том, что мариупольцам пришлось пережить в их родном городе весной 2022 года, почему Сергей сначала оставил мать одну в закрытой квартире и уехал в Тюмень, а потом вернулся, мужчина откровенно рассказал «КП — Ростов-на-Дону».

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА

Антонина Васильевна и ее сын получили свои новые, уже российские паспорта в Ростове. Перед этим полицейские помогали переселенцам оформить необходимые документы и консультировали по телефону. Готовые паспорта стражи порядка лично привезли домой к пенсионерке и вместе с цветами вручили в торжественной обстановке.

Антонина Васильевна была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Интерьер той комнатушки, где сейчас проживают Антонина Васильевна и ее сын, сложно назвать уютной: койка - для нее, раскладушка - для него, старый холодильник, общие с остальными жильцами кухня и санузел. Именно тут женщина, которая во время войны в должности метеоролога снабжала прогнозами погоды пилотов ночных бомбардировщиков 492-го аэродромного батальона Второго Украинского фронта, а позже была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством», скорей всего, и отметит в апреле свой 99-й день рождения. Именно в этой комнате сын Антонины Васильевны Сергей жил в молодости, когда учился на экономфаке РГУ. Сейчас же знакомая разрешила им какое-то время пожить здесь бесплатно - «пока не решится вопрос».

Но вопрос не решается, поскольку за пожилой женщиной нужен постоянный уход. Сергей ни на шаг не может отойти от ее постели. По этой же причине мужчина не может устроиться на работу и оформить заявку на жилье в Мариуполе. Помогает то, что Антонине Васильевне, как ветерану, выплачивают по 18 тысяч рублей в месяц и выдают обеды.

Сегодня бабушка проживает вместе со своим сыном в маленькой комнатке в доме на Ворошиловском проспекте. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ТОПИЛИ СНЕГ И КУТАЛИСЬ В ОДЕЯЛА

Сейчас Сергей отмечает, что лучше так, чем жить так, как они жили последние дни на родине. Он с содроганием вспоминает, как в начале марта 2022 года в Мариуполе начались первые обстрелы города. Жители домов сразу же оказались без света и отопления. Электронный градусник в помещении показывал 5 градусов выше нуля. Антонине Васильевне пришлось надеть на себя две вязанные кофты и шапку. Чтобы согреться, старушка даже накинула на себя пуховый платок. От холода мариупольцев спасали лишь многочисленные одеяла и пледы.

Градусник показывал в помещении 5 градусов выше нуля. Фото: предоставлено героем публикации.

В это же время в магазинах города резко закончились продукты. Очутившиеся в такой западне, горожане стали топить собранный на улице свежевыпавший снег. Они разбавляли талую воду с остатками меда и варенья и пили получившийся «компот». От голода спасали запасы купорки и редко появляющийся в магазинах хлеб. Чтобы включить приемник, Сергей то и дело переставлял все имеющиеся дома батарейки.

Сергей переставлял батарейки, чтобы включить свой приемник. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Целыми днями, сидя на кухне, Антонина Васильевна складывала церковный календарь с изображением Николая Угодника. Она не понимала, что там за окном происходит: когда на улице громыхали взрывы снарядов, бабушка просила посмотреть, кто стучит в дверь.

Как-то утром Сергей решил все-таки выйти из своего укрытия и навестить родную сестру, которая жила в другом районе города. До дома родственницы мужчина добрался целым и невредимым. Но когда было собрался вернуться домой, то попал под страшный обстрел. Речи о том, чтобы вернуться домой, не было — вокруг разрывались снаряды. Сергею и его сестре пришлось эвакуироваться в Ростов. Антонина Васильевна же осталась одна в своей квартире.

Когда в квартире не было тепла и света, старушке пришлось согреваться одеялами. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ВДАЛИ ОТ МАТЕРИ

Вынужденных переселенцев 13 апреля привезли в Таганрог. На один день их поселили в местном Дворце спорта, где можно было выбрать себе одежду, предоставленную волонтерами. Утром группа из ДНР отправилась поездом в Тюмень. Их привезли в пансионат в небольшом, но милом нефтяном городке под названием Отрадное. Сергей прожил здесь около месяца, но мысли о матери не покидали его. Он решился вернуться в Ростов.

В донской столице мариупольца встретил его однокурсник — тоже Сергей. Тот разрешил приятелю пожить у себя в двушке на Ленина. Но мариупольцу было неудобно долго стеснять однокурсника, тогда он решил отыскать хозяев комнаты, где он жил, учась на экономфаке. И ему повезло: во дворе дома он встретил мужчину, который был знаком с этой женщиной. Она же помогла Сергею устроиться на работу сторожем на стройку.

ПОТРЕБОВАЛИ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВМЕСТО 6

Узнав в пункте временного размещения переселенцев, что с Главного автовокзала в Мариуполь ходит транспорт, Сергей тут же поехал на вокзал, где нашел нужного перевозчика. Тот предложил мужчине за 6 тысяч рублей приобрести билет до Мариуполя. Сергей согласился.

Предприимчивый делец содрал за билет до Мариуполя 25 тысяч рублей вместо заявленных шести. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Когда же дело дошло до отправления, предприимчивый делец объявил, что запланированная к поездке машина поломана, а новая стоит 25 тысяч. Сергею ничего не оставалось, как выложить все имеющиеся на банковской карте деньги. И вот он уже вместе с двумя другими пассажирами и водителем мчит на белой «Шкоде Рапид» в Мариуполь. В Новоазовске их пересаживают на другую машину. До родного города остается 121 километр...

Перед входом в дом уложили металлические доски, чтобы слышать, кто входит. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Подойдя к своему дому в Мариуполе, Сергей заметил, что некоторые окна были выбиты, а балконы покорежены взрывами и пожаром. На пороге перед входом в подъезд уложены металлические листы — они позволяли жильцам слышать, что кто-то входит в их дом. Дернув за ручку двери своей квартиры, Сергей не смог ее открыть — кто-то поменял замок. Мужчина спустился вниз и встретил там волонтеров, которые отдали ему ключи. Сергей вернулся в подъезд, распахнул двери и увидел свою мать... Та сидела в коридоре на полу. По ее поведению было заметно, что женщина не понимала, что вокруг происходит.

Баба Тоня после возвращения сына в Мариуполя быстро пришла в себя. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Уже час спустя Антонина Васильевна сидела на кровати и сама расчесывала себе волосы. Спустя еще какое-то время она с азартом играла с сыном в карты и слушала в наушниках музыку. Посмотрев на это, ее сын решил не возвращаться в Ростов, хоть и заплатил за транспортировку туда-обратно приличную сумму. Он позвонил на работу и предупредил, что не сможет выйти — он остается дома.

«ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ»

Пережив первый шок от вида полуразрушенного города, Сергей снова стал общаться со своими друзьями. Вместе они приходили к мариупольской пожарной части, чтобы зарядить телефон — в домах ни у кого не было света. Вместе посещали теннисный корт, куда мариуполец приходил, чтобы постирать и посушить белье. Отсюда он баклашками возил воду — дома не было. Здесь же можно было поймать вай-фай.

На местном теннисном корте Сергей стирал и сушил белье, набирал воду. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Как-то во время прогулки Сергей забрел на местный пляж... Когда-то это место было сосредоточением отдыхающих, здесь проходили рок-фестивали - «жизнь кипела».

- Я вышел на пляж, а мне навстречу бегут солдаты с криками «Тут мины везде. Иди отсюда! Чтобы духа твоего тут не было!», - вспоминает Сергей. - Как оказалось, только накануне здесь в море купались бабушка с внуком... Так взрыв был такой, что их отбросило на дорогу.

Пляж в Мариуполе был заминирован. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Возвращаясь с пляжа, Сергей сфотографировал своего знакомого на фоне калитки. Надпись на ней гласила «ЖИВУТ ЛЮДИ». Так местные давали понять военным, что эти помещения занимать нельзя.

В Мариуполе на калитках дворов пестрят надписи "Живут люди". Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Как отмечает Сергей, все вокруг напоминало ему «последний день Помпеи»: разрушенная школа, куда горожане раньше приходили на выборы, воронка около его дома диаметром около десяти метров и глубиной около пяти метров, выгоревшая левая часть самого дома, обломки овощного рынка... Постепенно мариуполец стал понимать, что оставаться в разгромленном городе, без воды и света, уже невозможно.

- Друзья есть... Но куда я с ней? - задается вопросом мужчина, показывая на свою мать. - Постоянно нужно возить воду, постоянно нужно ей готовить... Условий никаких! Притом какие перспективы? Вокруг одни разрушенные дома стоят...

Тогда-то Сергей и согласился вместе с матерью переехать в Ростов. В этом им помогли ростовские волонтеры. Но на этот раз за транспортные услуги с них никто не взял ни копейки.

Пожив немного в пункте временного размещения, семья заселилась в комнату на Ворошиловском проспекте. Как позже станет известно, дом Сергея и Антонины Васильевны в Мариуполе был снесен, а рядом были построены новые жилые здания. Это будет уже новый город, в котором теперь надеются получить жилье сын с матерью.

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