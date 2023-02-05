«Отправил странное сообщение и исчез»: в Ростовской области 23-летний парень пропал при загадочных обстоятельствах

Максим ушел из дома 31 января и все еще не вернулся. Фото: предоставлено родственниками молодого человека

В Ростовской области уже около недели разыскивают 23-летнего Максима Колесникова из города Миллерово. Днем 31 января молодой человек написал брату сообщение, а потом бесследно исчез.

- До всего случившегося он не грустил, вел себя как обычно. Мы с мамой не замечали в его поведении ничего подозрительного. Никаких конфликтов у него ни с кем не было. Потом он внезапно написал мне это странное сообщение, которое заставило нас волноваться, - рассказал брат Максима Евгений.

По его словам, в сообщении парень перечислял оставшиеся дома вещи. Максим жил в отдельной квартире, несколькими этажами выше родных. Когда к нему зашли, дверь была не запрета, и все было на своем месте. Молодой человек ничего с собой не взял, в том числе и мобильный телефон.

- Вместе с дядей четыре дня искали его, где только возможно. Параллельно поиски вели полицейские. Они уже осмотрели квартиру Максима, его компьютер и вещи. Нам помогают также волонтеры отряда «ЛизаАлерт», - добавил Евгений.

Молодого человека ищут уже почти неделю. Фото: "ЛизаАлерт".

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Родственники и добровольцы уже осмотрели возможные места, где мог бы находиться пропавший молодой человек, в том числе заброшенные здания и лесопосадки. По городу расклеили ориентировки. Но эти усилия пока остаются тщетными.

- Мы очень переживаем. И просим всех, у кого есть какая-либо информация, обращаться в полицию, - говорит брат молодого человека.

На вид пропавшему около 20 лет, рост - 178 см, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие. В день исчезновения был одет в зимнюю темно-синюю куртку, черные сапоги с большой подошвой и черные штаны.

АЛЛО!

Если у вас есть какая-то информация, нужно позвонить по номерам: «02», «102» или +7-800-700-54-52.

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