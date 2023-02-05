«Всегда был готов помочь»: что говорят об инспекторе ДПС, погибшем во время погони за нарушителем в Ростовской области

Служебный автомобиль столкнулся с "КамАЗом", а потом врезался в опору ЛЭП. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Морозовске Ростовской области 5 февраля два инспектора ДПС попали в аварию во время погони за водителем-нарушителем. Один из сотрудников, 28-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

Напомним, ДТП произошло на улице Ленина. Инспекторы ДПС потребовали у водителя иномарки Honda Civic остановиться. Автомобилист продолжил движение — сотрудники отправились за ним на служебной машине. С включенными проблесковыми маячками они двигались во встречном направлении по улице с односторонним движением. Во время погони автомобиль инспекторов столкнулся с грузовиком «КамАЗ». После этого машина выехала на обочину и врезалась в опору ЛЭП.

Один из полицейских от полученных травм скончался, его 33-летний напарник был госпитализирован.

Погибшим оказался 28-летний лейтенант полиции Дмитрий. По словам знакомых сотрудника, незадолго до трагедии он вернулся из командировки.

— Даже не могла подумать, что такое может быть. С командировки вернулся жив, здоров, а тут, считай, дома, погиб, — рассказала его подруга.

Многие в Морозовске вспоминают Дмитрия как хорошего профессионала и доброго человека.

— Большинство морозовчан знают его как очень доброго и понимающего. Он был замечательным человеком. Очень жаль, что все так случилось, — сообщил один из местных жителей.

— Он был позитивным человеком. И очень хорошим сотрудником. Всегда был готов помочь.

Известно, что у погибшего остались жена и родители.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время правоохранители разыскивают водителя, спровоцировавшего погоню. Он передвигался на Honda Civic темного цвета. Цифры государственного знака - 037. Очевидцев ДТП и граждан, которые обладают сведениями о данном автомобиле, просят обращаться по номеру +7(863) 845-04-57.

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