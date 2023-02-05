В Ростовской области во время погони за нарушителем погиб инспектор ДПС, пострадал еще один сотрудник

Трагедия произошла в Морозовске на улице Ленина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области во время погони за машиной нарушителя в аварию попал патрульный автомобиль ДПС. Один из правоохранителей погиб, еще один с травмами попал в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла в Морозовске на улице Ленина днем 5 февраля. Сначала инспекторы попытались остановить одну из машин, но водитель промчался мимо. Тогда нарушителя начали преследовать.

- Сотрудники с включенными проблесковыми маяками спешили во встречном направлении по улице с односторонним движением. В этот момент произошло касательное столкновение с «КамАЗом», которой выезжал со второстепенной дороги, - рассказали в УГИБДД.

После удара служебная машина оказалась на обочине и врезалась в опору ЛЭП. 28-летний лейтенант умер из-за серьезной травмы. Его 33-летнему коллеге потребовалась медицинская помощь, мужчину увезли в больницу на скорой. Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший.

НАРУШИТЕЛЯ СЕЙЧАС РАЗЫСКИВАЮТ

Водитель, который спровоцировал погоню, успел скрыться. Сейчас его разыскивают.

- Нарушитель управлял автомобилем марки Honda Civic темного цвета. Цифры государственного знака - 037, - рассказали в Госавтоинспекции.

Жителей Дона просят сообщить, если на улицах их городов или районов появится транспорт, подходящий под описание.

РАНЕЕ ПРОИЗОШЛО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО АВАРИЙ

На этих выходных произошло еще несколько аварий. Например, вчера в городе Зверево после столкновения двух легковушек пострадали женщина и девочка-подросток. Кроме того, массовое ДТП с участием иномарок зарегистрировали на трассе М-4 «Дон».

Отметим, на дорожную ситуацию могла в том числе повлиять погода. Ранее, в точности по прогнозу синоптиков, в регионе прошли дожди с мокрым снегом. Утром на дорогах была гололедица.

АЛЛО!

Если вы видели машину, подходящую под описание, нужно звонить по телефону 8(863) 845-04-57

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске водитель Toyota Celica сбил на «зебре» 23-летнюю девушку

Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем (подробности)