Женщина и девочка-подросток попали в больницу после ДТП в Звереве

Столкнулись Opel Astra и «ВАЗ-2103». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Женщина и несовершеннолетняя девочка пострадали в ДТП на улице Обухова в городе Зверево. Об этом утром 5 февраля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- Травмы получили женщина 45 лет и девочка-подросток 15 лет. Они попали в больницу, - уточнили в ведомстве.

Сама авария произошла вечером 4 февраля. Предварительно, 40-летний водитель Opel Astra, по неизвестным пока причинам, врезался в попутный «ВАЗ-2103», который совершал разворот с правой полосы. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Добавим, ранее массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон». В аварию попали несколько иномарок.

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