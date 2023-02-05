Водителей в Ростовской области просят быть осторожными на дорогах из-за тумана

В непогоду следует увеличить дистанцию между машинами и строго соблюдать ПДД
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Утром 5 февраля отдельные районы Ростовской области накрыл туман. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах. В такую погоду водителям нужно быть предельно внимательными за рулем, напоминают сотрудники Госавтоинспекции.
- Следует увеличить дистанцию между машинами и строго соблюдать ПДД. Обязательно нужно снижать скорость около пешеходных переходов, - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее донские синоптики сообщили, что туман может сохраниться в течение всей первой половины дня. Местами по региону сегодня также ожидаются дожди с мокрым снегом.
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