Водителей в Ростовской области просят быть осторожными на дорогах из-за тумана

В непогоду следует увеличить дистанцию между машинами и строго соблюдать ПДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 5 февраля отдельные районы Ростовской области накрыл туман. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах. В такую погоду водителям нужно быть предельно внимательными за рулем, напоминают сотрудники Госавтоинспекции.

- Следует увеличить дистанцию между машинами и строго соблюдать ПДД. Обязательно нужно снижать скорость около пешеходных переходов, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее донские синоптики сообщили, что туман может сохраниться в течение всей первой половины дня. Местами по региону сегодня также ожидаются дожди с мокрым снегом.

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