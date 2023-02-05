Дожди и мокрый снег прогнозируют в Ростовской области днем в воскресенье

Утром в отдельных территориях сохранится туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 5 февраля, в отдельных районах Ростовской области туман сохранится в течение первой половины дня. Ожидаются осадки. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, по югу с дождем. В отдельных территориях на дорогах будет гололедица, - говорится в прогнозе.

Температура воздуха днем установится в районе от -3 до +2, по югу - до +5. Ночью - от 0 до -5, при прояснениях до -10. Ветер ожидается юго-восточный и восточный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с.

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