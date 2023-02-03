Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в первые выходные февраля в Ростовской области

Ночью и утром в отдельных территориях обещают туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на выходных, 4 и 5 февраля, ожидаются смешанные осадки и гололедица. Такой прогноз опубликовали синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- В большинстве районов днем возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных территориях - туман, а также изморозевые явления, - говорится в прогнозе.

В субботу ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, при прояснениях - до -6. Днем обещают от -2 до +3, по югу - до +8. Ветер должен быть юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

В воскресенье ночью прогнозируют от 0 до -5, при прояснениях - до -10 градусов, днем - от -3 до +2, по югу - до +5. Ветер в темное время суток будет в районе 2-5 м/с, в светлое время станет восточным и северо-восточным около 6-11 м/с.

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