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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:01

14 февраля жители нескольких улиц и поселков Шахт временно останутся без воды

Коммунальный ресурс не будут подавать с 7 до 24 часов
Ангелина СКИБА
После окончания плановых работ водоснабжение обещают восстановить

После окончания плановых работ водоснабжение обещают восстановить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 февраля в Ростовской области без воды временно останутся жители нескольких улиц и поселков Шахт. Об этом сообщили в филиале ГУП РО «УРСВ».

С 7 до 24 часов коммунальный ресурс не будут подавать в дома Аюты, Фрунзе, Талового, Поповки, а также в части Нежданной и Красина (район Дома Культуры).

В зону ограничения попадут улицы Рылеева, Маяковского, Тимирязева, Дачная, переулки Тюменский, Железнодорожный, Чернова, Культурный уголок, Сквозной, 84, 86, 88, 86 А, проспект Карла Маркса, 152-188 и Шахтинский лесхоз.

Отключения произведут из-за плановых работ. После их окончания водоснабжение обещают восстановить в полном объеме. Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам, добавили в ГУП РО «УРСВ».

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