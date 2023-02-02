Экс-директора водоканала Таганрога назначили главой «УРСВ» Ростовской области

Сотрудники оперативно устраняют коммунальные аварии. Фото: сайт ГУП РО «УРСВ»

В Ростовской области главой управления развития систем водоснабжения назначили Евгения Плетменцева. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что новый руководитель приступил к своим обязанностям с 31 января. Он сменил в должности Сергея Бреуса, который проработал в качестве главы ГУП РО «УРСВ» в течение 9 месяцев и в итоге стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, Евгений Плетменцев до перехода в новую должность был директором таганрогского водоканала. Он возглавлял филиал в 2021 году, когда на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка отравили метаном и погибли 12 рабочих.

Добавим, ГУП РО «УРСВ» создали по постановлению губернатора в 2012 году. Организация была зарегистрирована в 2013 году. Основные виды предприятия - водоснабжение и водоотведение потребителей. В подчинении находятся 12 филиалов. Территория обслуживания составляет 26,6 тысячи кв. метров.

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