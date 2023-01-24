Бывшего главу Аксайского района Сергея Бодрякова назначили заместителем губернатора

Заместитель губернатора Сергей Бодряков. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области ушедшего в отставку главу Аксайского района Сергея Бодрякова назначили заместителем губернатора. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Новый управленец уже с 24 января начнет курировать вопросы поддержки казачества, а также сферу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ранее чиновник прокомментировал переход на новый пост в своем телеграм-канале.

- Работа в Аксайском районе была для меня очень ценным и незабываемым опытом. Благодарен коллегам, депутатам, лидерам общественного мнения. Уверен, район и в дальнейшем будет успешно развиваться, а все начатые проекты будут реализованы качественно и в срок, - написал Сергей Бодряков.

Напомним, чиновник ранее был первым заместителем главы Минприроды региона, с 2021 года возглавлял администрацию Аксайского района, а с 2022 года находился также в должности атамана Всевеликого войска Донского. С ноября 2022 года Сергей Бодряков занимал пост советника губернатора по вопросам казачества.

Напомним, предыдущий глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко был арестован по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

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