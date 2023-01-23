Глава администрации Аксайского района Сергей Бодряков сообщил о своей отставке

Чиновник решил уволиться по собственному желанию. Фото: сайт администрации Аксайского района

В Ростовской области о решении уволиться по собственному желанию сообщил глава администрации Аксайского района Сергей Бодряков. Чиновник опубликовал соответствующий пост в Telegram сегодня, 23 января.

- Сегодня сложил полномочия. Это решение связано с переходом на новое место работы. Работа в Аксайском районе была для меня очень ценным и незабываемым опытом. Я благодарен коллегам, депутатам, лидерам общественного мнения за поддержку и плодотворную совместную работу, - написал Сергей Бодряков.

Управленца официально назначили на должность в августе 2021 года. До этого он был исполняющим обязанности руководителя местной администрации, а еще раньше занимал должность первого заместителя главы Минприроды региона.

Напомним, предыдущий глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко был арестован по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

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