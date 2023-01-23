Специалисты Минобороны приступили к строительству водовода из Ростовской области в Донбасс

Это уже восьмой объект, предназначенный для подачи ресурса в освобожденные территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовскую область и Донбасс соединит новый водовод, к строительству этого объекта уже приступили, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

- Специалисты военно-строительного комплекса начали возводить крупный водовод для обеспечения питьевой водой. Коммуникации проложат по Ростовской области и ДНР до канала Северский Донец, - приводится цитата военного ведомства.

Известно, что на сегодняшний день задействовали 1600 военных строителей и почти 800 единиц техники. Параллельно проводятся археологические изыскания и геологические работы.

Добавим, мощность гидротехнического сооружения ожидается до 300 тысяч кубометров воды в сутки. Это уже восьмой объект, предназначенный для подачи ресурса в освобожденные территории. До этого в том числе возвели и запустили водоводы Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске.

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