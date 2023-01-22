Рабочая группа по мобилизации оценила работу по поддержке призванных в Ростовской области

Члены рабочей группы также пообщались с военным, которые проходят лечение в госпитале. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовскую область прибыли члены рабочей группы по мобилизации. Они оценили работу донского региона по поддержке призванных и их семей.

Заместитель губернатора Вадим Артемов рассказал о региональных мерах поддержки. Так, призванным в рамках частичной мобилизации положены выплаты в размере 150 тысяч рублей. Они также освобождены от земельного и транспортного налогов. Помогают в области и семьям мобилизованных: дошкольники зачисляются в детсады вне очереди и посещают их бесплатно, школьникам и студентам колледжей предоставляют горячее питание.

Члены семей получают адресную помощь в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Их бесплатно консультируют по юридическим вопросам. На Дону также создан фонд, с помощью которого обеспечиваются нужды мобилизованных жителей.

— Ростовская область очень системно, профессионально работает и с вынужденными переселенцами, и с мобилизованными, и с добровольцами. Безусловно, есть болевые точки, с которыми надо работать, но вопросы решаются максимально оперативно, — оценил работу заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.

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