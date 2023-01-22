В Ростовской области разработают новые меры поддержки мобилизованным и их семьям

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября и завершилась в конце октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области разработают новые меры поддержки мобилизованных жителей и их семей. Об этом рассказал первый заместитель председателя регионального Заксобрания Сергей Михалев, сообщает ТАСС.

— Еще две меры поддержки в работе и пять рекомендовано, чтобы на месте муниципалитеты приняли решения. Например, по земельному налогу для мобилизованных, местам для детей в детских садах, школьному питанию и ряд других, — прокомментировал Сергей Михалев.

Он отметил, что сейчас за счет областного предусмотрено 18 мер поддержки для мобилизованных и их родственников.

Напомним, в конце октября в Ростове утвердили меры поддержки семьям мобилизованных жителей донской столицы. Так, право на горячее питание получили не только учащиеся начальных, но и старших классов. Жен, детей и родителей мобилизованных было решено освободить от уплаты земельного налога.

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Некоторые из них касаются детей ростовчан, которые попали под частичную мобилизацию. (Подробности)