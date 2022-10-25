В Ростове утвердили новые меры поддержки семьям мобилизованных

В Ростове утвердили новый пакет мер поддержки мобилизованным и их семьям Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове во вторник, 25 октября, прошло заседание гордумы, на котором утвердили новые меры поддержки семьям мобилизованных ростовчан.

Так, теперь горячее питание в школах будут получать не только ученики начальных классов. Бесплатный обед теперь будут предоставлять и школьникам с пятого по 11 класс, чьи отцы были мобилизованы.

Также жен, детей и родителей мобилизованных освободят от уплаты земельного налога за 2021-2022 годы.

И из бюджета выделят дополнительно 110 миллионов на нужды вынужденных переселенцев, которые живут в ПВР на Дону.

Напомним, решением губернатора Василия Голубева мобилизованным жителям региона выплачивают единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей.

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