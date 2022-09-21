Бывшего главного инженера водоканала осудили на 3,5 года колонии-поселения за гибель 12 рабочих в Дмитриадовке

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Ростовской области осужден на 3 года и 6 месяцев в колонии-поселении бывший главный инженер водоканала. Он был единственным фигурантом уголовного дела о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях в Дмитриадовке. Приговор вынесен в среду, 21 сентября, Неклиновским районным судом. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

10 ПОГИБЛИ СРАЗУ, ДВОЕ СКОНЧАЛИСЬ В РЕАНИМАЦИИ

Почти полтора года прошло от громкого ЧП, в котором в один день погибли 12 сотрудников «Водоканала» в Неклиновском районе, до приговора суда.

Страшная трагедия произошла 21 мая 2021 года недалеко от поселка Дмитриадовка.

Очистные сооружения, куда стекаются канализационные стоки, - это двухэтажное здание, в цоколе которого находится колодец глубиной семь-восемь метров, рассказали в еще в день трагедии местные жители.

21 мая прошлого года в бассейне поднялся уровень воды и заклинило задвижку, через которую выходил ядовитый газ — метан. Сотрудники пытались устранить поломку: спустились в колодец, отодвинули заглушку, и произошел выброс опасного газа.

Десять человек погибли на месте, а пятерых доставили в реанимацию, где еще двое скончались. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Ядовитый газ вмиг заполнил бассейн. И люди начали умирать, - описали картину свидетели. - Другие рабочие пытались спасти товарищей. Но пострадали сами.

При выбросе аммиачных газов 15 человек отравились ими. Десять из них потеряли в сознание, упали в колодец очистных сооружений и погибли на месте. Пятерых доставили в реанимацию, где еще двое скончались.

БЕЗ ИНСТРУКТАЖА И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Расследование дела взял под личный контроль глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.

Единственным фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» стал бывший главный инженер предприятия.

Когда завершилось судебное следствие по делу, гособвинитель запросил для обвиняемого шесть лет в колонии-поселении. Суд заслушал мнения сторон и объявил приговор 21 сентября.

Трагедия в Дмитриадовке унесла жизни сразу 12 рабочих. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Суд принял доводы следствия и согласился, что именно бездействие тогда еще главного инженера привело к трагедии на очистных сооружениях. Речь шла о том, что перед работами коммунальщик не провел инструктаж с сотрудниками и не выдал им средства индивидуальной защиты и другие необходимые приспособления.

- В суде было рассмотрено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть 12 сотрудников местного «Водоканала», - рассказали в пресс-службе судов региона.

Обвиняемого признали виновным: суд назначил наказание — лишение свободы на три года и шесть месяцев в колонии-поселении. Также мужчину лишили права два года заниматься работой, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности.

Добавим, приговор в законную силу еще не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия под Ростовом 21 мая 2021: десять рабочих задохнулись в канализационном колодце, поиски продолжаются

"КП" рассказывает подробности ЧП на очистных сооружениях 21 мая 2021, где из-за выброса метана погибли сотрудники "Водоканала" (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области умерла еще одна пострадавшая после ЧП на очистных сооружениях в Дмитриадовке

Теперь количество погибших возросло до 12 человек (подробнее)