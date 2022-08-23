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Происшествия23 августа 2022 13:11

Судебное следствие по делу главного инженера водоканала Таганрога завершат в сентябре

Уголовные разбирательства связаны с гибелью 12 работников на очистных сооружениях
Ангелина СКИБА
Осенью в суде должны начаться прения сторон

Осенью в суде должны начаться прения сторон

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области судебное следствие по делу главного инженера таганрогского водоканала должно завершиться уже 5 сентября 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Если не будет дополнительных ходатайств, после разбирательств начнутся прения сторон, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, подозреваемого обвиняют по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Дело завели после гибели 12 рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка в мае 2021 года. По данным следствия, сотрудники предприятия, работали без разрешительных документов, а задержанный специалист не контролировал ход ремонта. Также сотрудникам перед спуском не выдали средства защиты.

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