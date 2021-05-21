Работы продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по РО.

ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом произошло утром 21 мая. Страшная трагедия случилась в Неклиновском районе, недалеко от поселка Дмитриадовка. В канализационном бассейне погибли десять человек. Эти данные официально подтвердили в региональном Управлении МЧС России.

Известно, что в ближайшую больницу города Таганрога были доставлены четверо человек. В настоящий момент за их жизни борются врачи, пациенты находятся в реанимации.

Но, по всей вероятности, это еще – не итог. По данным экстренных служб, поиски тел еще продолжаются.

Источник издания сообщил, что среди умерших есть женщины. Одна из них – директор того самого очистного сооружения.

Очевидцы говорят, что очистные сооружения, куда стекают канализационные стоки, расположено в поле недалеко от поселка Дмитриадовка. Представляют собой двухэтажное строение. Второй этаж – технический. В цоколе – сам бассейн с канализационными стоками. Его глубина – семь метров.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, по невыясненной пока причине в бассейне поднялся уровень воды. При этом заклинило задвижку, через которую выходит ядовитый воздух – метан.

По предварительным, сотрудники местного "Водоканала" попытались устранить неисправность. Рабочие спустились в зловонную жижу. Один из них отодвинул ту самую злополучную заглушку, и оттуда произошел выброс метана.

- Ядовитый газ вмиг заполнил бассейн. И люди начали умирать, - говорит собеседник. - Другие рабочие пытались спасти товарищей. Ныряли в бассейн за ними. И тоже – умирали.

В настоящее время на месте ЧП работают десятки человек. Дело уже находится на контроле прокуратуры и Следственного комитета.

- Поисковые работы продолжаются. Всего в работах задействовано 51 человек, 16 единиц техники. На месте работают психологи МЧС, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

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- В бассейне, глубина которого семь метров, еще плавают люди. Человек пять или семь, - сообщил источник издания.

Источник также отметил, что, скорее всего, люди могут быть уже мертвы. (подробности)