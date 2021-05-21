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Происшествия21 мая 2021 15:56

Количество погибших на очистных в Ростовской области увеличилось до 10

Обновленные данные поступили от МЧС. На месте сейчас работают 50 спасателей
Ангелина СКИБА
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Еще 5 человек госпитализированы в БСМП Таганрога

Еще 5 человек госпитализированы в БСМП Таганрога

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество погибших рабочих в районе поселка Дмитриадовка Неклиновского района увеличилось до 10. Об этом информирует пресс-служба областного управления МЧС.

- По состоянию на 15 часов, 5 человек госпитализированы в БСМП Таганрога, тела 10 подняты на поверхность. Поисковые работы продолжаются, - говорится в сообщений.

В ведомстве также добавили, что на месте происшествия в эти минуты работает 51 человек, задействовано 16 единиц техники, в том числе от МЧС - 14 человек и 5 спецмашин.

Ранее по факту массовой гибели людей уголовное дело возбудил Следственный комитет. Сотрудники ведомства также сейчас в Дмитриадовке. Ход расследования также контролирует прокуратура

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