Донская прокуратура начала проверку после гибели рабочих на очистных сооружениях

Трагедия произошла сегодня около 10.30 в районе поселка Дмитриадовка

В Ростовской области начали проверку после гибели рабочих на очистных сооружениях. Информация об этом появилась на сайте региональной прокуратуры.

- Организована проверка в связи с произошедшим на насосной станции очистных сооружений МУП "Водоканал" Таганрога в Неклиновском районе. На место уже выехал прокурор области Роман Прасков, - говорится в сообщении.

Трагедия произошла сегодня около 10.30 в районе поселка Дмитриадовка. По предварительным данным, в колодце очистных умерли минимум двое работников водоканала. Еще пять человек сейчас находятся в реанимации. Как рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, погибших может быть больше.