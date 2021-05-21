Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 мая 2021 14:32

Донская прокуратура начала проверку после гибели рабочих на очистных сооружениях

На место ЧП уже выехал прокурор области Роман Прасков
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трагедия произошла сегодня около 10.30 в районе поселка Дмитриадовка

Трагедия произошла сегодня около 10.30 в районе поселка Дмитриадовка

В Ростовской области начали проверку после гибели рабочих на очистных сооружениях. Информация об этом появилась на сайте региональной прокуратуры.

- Организована проверка в связи с произошедшим на насосной станции очистных сооружений МУП "Водоканал" Таганрога в Неклиновском районе. На место уже выехал прокурор области Роман Прасков, - говорится в сообщении.

Трагедия произошла сегодня около 10.30 в районе поселка Дмитриадовка. По предварительным данным, в колодце очистных умерли минимум двое работников водоканала. Еще пять человек сейчас находятся в реанимации. Как рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, погибших может быть больше.

ЧПЧП на очистных сооружениях в Ростовской области: рабочие отравились газом и погибли, проводя ремонт в канализации