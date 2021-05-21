«Неизвестно, сколько трупов будет еще!»: В канализации, в которой погибли два человека, еще есть люди

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В пятницу, 21 мая, в Неклиновском районе произошло ЧП, в результате которого погибли, как минимум, двое работников "Водоканала". Еще пятеро находятся в реанимации. Но, как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, погибших может быть больше.

Дело в том, что из колодца вытащили еще не всех людей.

- В бассейне, глубина которого семь метров, еще плавают люди. Человек пять или семь, - сообщил источник издания.

Источник также отметил, что, скорее всего, люди могут быть уже мертвы.

Стала известна и предварительная причина трагедии. По словам собеседника, работники водоканала выехали к очистным сооружениям, которые находятся в поле - недалеко от села Дмитриадовка. Дело в том, что по непонятным пока причинам в сточном бассейне, куда попадает вся канализация, резко поднялся уровень воды, а задвижку, через которую выходит ядовитый воздух, заклинило.

Чтобы устранить неисправность, в яму спустились люди. Но, как только они сдвинули заглушку, из нее произошел выброс аммиака.

Наружу работники уже не выбрались. Им на помощь поспешили коллеги, но от газа в бассейне и им стало плохо.

Пока точно не ясно, сколько именно людей были задействованы в работах. Но, по данным нашего источника, не меньше десяти человек точно.

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