ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области 21 мая 2021: Следком возбудил уголовное дело

Следователи УЖЕ изъяли документы в управлении «Водоканала» Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области 21 мая 2021: в Ростовской области после гибели рабочих в колодце очистных сооружений возбудили уголовное дело. Статья - «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

- 21 мая при проведении работ на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка от отравления пострадали рабочие таганрогского «Водоканала». Имеются погибшие. В настоящее время тела извлекают на поверхность. Количество погибших устанавливается, - говорится в сообщении.

Сейчас место происшествия осматривают криминалисты. Следователи изъяли документы в управлении «Водоканала».

Ранее проверку начали сотрудники прокуратуры. К этой минуте предварительно известно о пяти погибших. Еще четыре человека находятся в реанимации.