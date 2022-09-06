Для бывшего главного инженера таганрогского водоканала запросили шесть лет колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера таганрогского водоканала. Его обвиняют в совершении преступления по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ повлекшее по неосторожности смерть 12 сотрудников МУП «Управление «Водоканал»". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.

Суд заслушал прения сторон, в ходе которых гособвинитель просил суд признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием срока в колонии-поселении и лишить права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.

Защита же отметила, что следователи необъективно оценили действия бывшего главного инженера и в связи с этим неправильно применили уголовный закон. По мнению адвоката, следует учесть смягчающие обстоятельства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

- Заслушав последнее слово подсудимого, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявил присутствующим в зале судебного заседания. Оглашение итогового судебного решения по делу состоится 21 сентября в 10:00, - отмечается в сообщении.

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