В «Водоканале» рассказали, почему рабочие массово задохнулись канализационными газами под Ростовом

Причиной ЧП в Дмитриадовке могло стать несоблюдение техники безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Неклиновском районе Ростовской области произошло чрезвычайное происшествие на очистных сооружениях, что стало причиной гибели около десяти человек.

В настоящее время на месте работают спасатели и достают из колодца тела погибших. По предварительным данным, несчастный случай мог произойти из-за того, что в сточном бассейне резко поднялся уровень воды, а задвижку, через которую выходит ядовитый воздух, заклинило. Именно поэтому и было назначено проведением работ в этом месте, но как только заглушку удалось сдвинуть, тут же произошел выброс аммиака.

Мы поговорили с сотрудником одного из "Водоканалов" Ростовской области, который рассказал, что еще могло стать причиной ЧП.

По его мнению, в таких случаях превыше всего человеческий фактор и элементарное несоблюдение техники безопасности. Нарушение предписанных охраной труда мер нередко приводит к подобным последствиям.

- Скорее всего, они пренебрегли техникой безопасности, - рассказал специалист. - По всей видимости, у них не было при себе необходимого прибора, измеряющего уровень отравляющих газов в воздухе. Кроме того, работы, наверняка, велись без страховочных тросов, ведь иначе бы напарники могли бы оперативно вытащить своих пострадавших коллег. А также, вероятно, они не воспользовались средствами индивидуальной защиты: специальными противогазами или масками.

По факту произошедшего свою проверку поводит прокуратура и Следственный комитет региона. Специалистам предстоит выяснить истинные причины произошедшего.

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