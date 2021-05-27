Новости Ростова-на-Дону на 27 мая 2021: обвинение предъявили главному инженеру таганрогского «Водоканала»

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 27 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

Восстановить горячее водоснабжение в западном районе и центре пообещали до 1 июня. В городской администрации сообщили, что на всех участках провели первый этап гидравлических испытаний. В работах участвовали 20 ремонтных бригад.

Предъявлено обвинение главному инженеру таганрогского «Водоканала». По версии следствия, 21 мая на очистных в Дмитриадовке рабочие меняли задвижки водопровода. В результате разрушился осадок, скопившийся в месте врезки водопровода в коллектор. В помещении станции поступили аммиачные газы, которым и отравились сотрудники. Как сообщили в СКР, главный инженер не проконтролировал и не согласовал план проведения работ и не обеспечил людей средствами защиты. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования возглавил Максим Григорьев. Ранее, Григорьев с 2013 года занимал должность заместителя директора ведомства.

Бывшего заместителя гендиректора ФК «Ростов» Юрия Дорофеева осудили по делу о мошенничестве. Приговор вынесли по нескольким эпизодам, например, о попутке получить 12 миллионов от экс-игрока команды Александра Ерохина. Дорофеева приговорили к пяти года колонии общего режима.

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