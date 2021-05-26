Ростовчанам начали возвращать горячую воду после проверки теплосетей

Восстановительные работы должны завершить к 1 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В западной и центральной частях Ростова после проверки теплосетей начали восстанавливать горячее водоснабжение. Эти работы должны завершить к 1 июня, сообщили в городской администрации.

С 17 мая тазики и чайники с водой вынужденны были греть жители десятка улиц, в том числе Малиновского, Доватора, Мадояна, Пушкинской, Буденновского и Серафимовича. Также отключали Ростовскую ТЭЦ-2.

На всех участках провели первый этап гидравлических испытаний. Сразу же чинили и дефекты сетей, для этого задействовали 20 ремонтных бригад.

Специалисты напоминают жителям донской столицы: если вы заметите течь, размыв грунта или дорожного покрытия, не приближайтесь к месту коммунального ЧП, будьте осторожными. Нужно сразу сообщить диспетчерам в «Ростовские тепловые сети», департамент ЖКХ или можно позвонить в Службу «112».