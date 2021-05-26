Гибель 11 рабочих в Дмитриадовке: Против главного инженера МУПа возбудили уголовное дело

В отношении подозреваемого по делу о гибели 11 рабочих в Неклиновского района возбуждено углловное дело Фото: "КП" Архив

Главный следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о гибели 11 рабочих в очистных сооружениях в Неклиновском районе.

Следователи уже выяснили, что ЧП произошло 21 мая в помещении насосной станции на очистных сооружениях таганрогской канализации. Там велись работы по замене задвижки технического водопровода. В результате этого произошло разрушение осадка, который скопился за время простоя. Поэтому в помещение хлынули сточные воды и проникли аммиачные газы. Все рабочие в количестве 11 человек, находившиеся в помещении, получили острое отравление и скончались на месте происшествия.

Фото: ГУ МЧС по РО

- Вследствие отравления газами 10 работников МУП, не использовавших средства индивидуальной защиты, потеряв сознание, погибли на месте, еще один скончался в лечебном учреждении. В медицинском учреждении проходят лечение 4 человека, - сообщили в следственном комитете РФ.

Фото: ГУ МЧС по РО

Соблюдение техтребований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда были возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова. Ему вменяют то, что он не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ. Кроме того, он не обеспечил бригаду всем необходимым для соблюдения технологической дисциплины и применения средств индивидуальной защиты. В настоящее время он заключен под стражу и ему предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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