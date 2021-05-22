ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области: последние новости на вечер 22 мая 2021

Число погибших выросло до 11. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области — последние новости на вечер22 мая 2021. «КП» собрала хронологию события, версии произошедшего, а также данные о погибших и пострадавших.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Трагедия произошла 21 мая в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе. Сотрудники местного «Водоканала» проводили аварийные работы на очистных сооружениях. Как пояснили в региональном правительстве, в это время произошел выброс метана. В результате люди отравились.

На место выехали более 30 спасателей и девять единиц техники. Однако спасти удалось не всех сотрудников. Десять человек погибли на месте. Восемь пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи Таганрога. В ночь на 12 мая один из них скончался.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАШИХ

Среди погибших оказались жители хуторов Неклиновского района. У многих остались семьи, дети. Скончались две женщины 61 и 60 лет. Одна из них — начальник очистной станции.

Родственники сотрудников были шокированы. А некоторые попытались прямо на месте узнать, в чем причины произошедшего. Однако на территорию очистных их уже не пустили — там работали спасатели и правоохранители.

«КП» удалось поговорить с женой одного из пострадавших. Она рассказала, что 21 мая у супруга был выходной, но его все равно вызвали на работу. Сейчас мужчина с отравлением лежит в больнице — к счастью, он в сознании.

ПРОВЕРКИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Все материалы передали в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Поверку также организовала прокуратура области.

Губернатор объявил 22 мая днем траура. Он поручил выплатить по миллиону семьям погибших и по 400 тысяч — пострадавшим.

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