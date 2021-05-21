МЧС: «В поселке Дмитриадовка завершили поисковые работы»

Трагедия с массовой гибелью рабочих произошла сегодня, 21 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В поселке Дмитриадовка Неклиновского района 21 мая в 18 часов завершили поисковые работы. Количество погибших и пострадавших за три прошедших часа не изменилось, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Так, известно, что от в колодце очистных сооружений работники могли отравиться метаном. В результате, скончались 10 работников местного «Водоканала». Еще 8 специалистов госпитализированы. Известно, что двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, шестеро - в реанимации. Об этом ранее рассказал губернатор Василий Голубев,

Трагедия с массовой гибелью рабочих произошла сегодня, 21 мая. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело. Все материалы передадут в центральный аппарат Следственного комитета России.Также проверку проводит донская прокуратура.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.