Василий Голубев выехал к месту ЧП в поселок Дмитриадовка

Ранее Василий Голубев направил в Неклиновский район своего заместителя Михаила Корнеева Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев выехал к месту ЧП, которое произошло сегодня, 21 мая, в районе поселка Дмитриадовка. Тамнасмерть отравились 10 сотрудников местного «Водоканала», еще 8 рабочих были госпитализированы. По данным регионального правительства, там произошел выброс метана.

По словам главы региона, двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, шесть человек - в реанимации.

Ранее Василий Голубев направил в Неклиновский район своего заместителя Михаила Корнеева, а также глав министерств ЖКХ и здравоохранения. На месте происшествия сейчас также работают спасатели и следователи. Было возбуждено уголовное дело.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.