Василий Голубев поручил организовать взаимодействие структур в поселке Дмитриадовка

Сегодня утром из-за выброса метана погибли рабочие таганрогского «Водоканала» Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев поручил организовать взаимодействие всех структур при ликвидации последствий ЧП в Неклиновском районе. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Так, по поручению главы региона, на место трагедии ранее выехали выехали заместитель губернатора Михаил Корнеев, глава регионального МинЖКХ Михаил Солоницин и министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев. Они будут следить за ситуацией и координировать ведомства.

Сегодня утром в районе поселка Дмитриадовка из-за выброса метана погибли рабочие таганрогского «Водоканала». Они отравились во время работ в колодце очистных сооружений. По состоянию на 15 часов, известно уже о 10 погибших, еще 5 человек в госпитализированы.