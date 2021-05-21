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Происшествия21 мая 2021 16:14

Василий Голубев поручил организовать взаимодействие структур в поселке Дмитриадовка

Глава региона направил к месту трагедии своего заместителя, а также глав министерств ЖКХ и здравоохранения
Ангелина СКИБА
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Сегодня утром из-за выброса метана погибли рабочие таганрогского «Водоканала» Фото: сайт правительства РО

Сегодня утром из-за выброса метана погибли рабочие таганрогского «Водоканала» Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев поручил организовать взаимодействие всех структур при ликвидации последствий ЧП в Неклиновском районе. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Так, по поручению главы региона, на место трагедии ранее выехали выехали заместитель губернатора Михаил Корнеев, глава регионального МинЖКХ Михаил Солоницин и министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев. Они будут следить за ситуацией и координировать ведомства.

Сегодня утром в районе поселка Дмитриадовка из-за выброса метана погибли рабочие таганрогского «Водоканала». Они отравились во время работ в колодце очистных сооружений. По состоянию на 15 часов, известно уже о 10 погибших, еще 5 человек в госпитализированы.

ЧПЧП на очистных сооружениях в Ростовской области: рабочие отравились газом и погибли, проводя ремонт в канализации