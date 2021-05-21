Число госпитализированных после трагедии в Неклиновском районе увеличилось до 8 человек

Рабочие отравились выбросами метана и не смогли выбраться из колодцы на очитсных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Число госпитализированных после трагедии в Неклиновском районе увеличилось с 5 до 8 человек. Количество погибших не изменилось, всего скончались 10 рабочих. Обновленные данные поступили от пресс-службы Главного Управления МЧС Ростовской области.

Трагедия произошла сегодня, 21 мая, в районе поселка Дмитриадовка. В колодце на очистных работали сотрудники таганрогского «Водоканала». По предварительным данным, специалисты могли отравиться парами метана, выброс которого произошел, и не смогли выбраться на поверхность.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, сотрудники прокуратуры и экстренных служб. В сети уже появилось видео с территории, где находятся правоохранители. Ранее наладить взаимодействие структур при ликвидации последствий ЧП своему заместителю поручил губернатор Василий Голубев.