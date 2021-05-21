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Происшествия21 мая 2021 16:43

Следком опубликовал видео с места массовой гибели рабочих в Ростовской области

Осмотр места трагедии уже ведут криминалисты главного управления СК России
Ангелина СКИБА
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К этой минуте известно уже о 10 жертвах и 5 госпитализированных

К этой минуте известно уже о 10 жертвах и 5 госпитализированных

Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет опубликовал видео, снятое на месте массовой гибели рабочих таганрогского «Водоканала». Также в пресс-службе ведомства сообщили, что осмотр места трагедии уже ведут криминалисты главного управления СК России.

- Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, приведших к трагедии, - говорится в сообщении.

К этой минуте известно уже о 10 жертвах и 5 госпитализированных. ЧП произошло утром в районе поселка Дмитриадовка в Неклиновском районе. Рабочие отравились выбросами метана. Губернатор уже отправил на место ЧП своего заместителя и глав министерств ЖКХ и здравоохранения

ЧПЧП на очистных сооружениях в Ростовской области: рабочие отравились газом и погибли, проводя ремонт в канализации