«Это была не его смена»: жена отравившегося в колодце под Ростовом рассказала о трагедии

Жена работника, отравившегося газом, не может прийти в себя после случившегося. Фото: Света Лисицына

На Дону – большая трагедия. На очистных сооружениях в Неклиновском районе погибли 10 человек. Восемь – в больнице. Марине, супруге слесаря пятого разряда, повезло. Ее муж жив, хоть и в больнице.

- Врач сказал, что дышит сам. Еще у него черепно-мозговая травма. Поговорить с мужем не удалось, но я хотя бы увидела Славика, когда его везли на каталке по больничному коридору, - рассказала женщина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Также Марина говорит, что в этот день муж не должен был выходить на работу.

- У него был выходной. График работы у Славы два через два. Но мужу позвонили и сказали, что надо срочно выйти. Он очень не хотел этого, но человек же ответственный. Пошел на свою беду. Там работало почему-то целых две смены, - продолжает Марина.

По словам женщины, Вячеслав зарабатывал немного – 15-16 тысяч рублей в месяц. Вставал на работу в семь утра, домой возвращался в половину шестого.

На «очистных» мужчина трудится восемь лет. За это время было всякое, в том числе – и отравления.

- Пару раз приходил домой с тошнотой, рвотой. Отлежится два дня, а на третий – пойдет на работу. Я постоянно спрашивала, почему никаких масок не выдают, - сказала Марина.

В Ростовской области было принято решение объявить завтрашний день, 22 мая, днем траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Кроме того, глава Ростовской области пообещал оказать материальную помощь семьям погибших в результате аварии.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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Женщина трудилась лаборантом на очистных сооружениях (подобнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим

Такое решение было принято губернатором региона Василием Голубевым (подробнее)