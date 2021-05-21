«Воспитывает двоих мальчишек»: сосед отравившейся в канализационном колодце под Ростовом рассказал о пострадавшей

Большая трагедия случилась на очистных сооружениях. Фото: Лисицына Светлана

В Ростовской области спасатели закончены поисковые операции на очистных сооружениях. Там днем в пятницу, 21 мая, погибли десять человек. Еще восемь – в больнице. По информации регионального правительства, на очистных сооружениях произошел выброс метана.

В списках «тяжелых», но выживших, - и мужчины, и женщины. Одна из них – 39-летняя Светлана. Она работала лаборантом.

По словам соседа пострадавшей, женщина – мать двоих детей.

- Воспитывает двоих мальчишек. Один, по-моему, в пятом классе, второй – в седьмом. Муж у Светы – пожарный. Хорошая, нормальная семья, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» мужчина.

Сам он узнал о трагедии от почтальона.

Уже известно, что в Ростовской области принято решение объявить завтрашний день, 22 мая, днем траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Кроме того, глава Ростовской области пообещал оказать материальную помощь семьям погибших в результате аварии.

- Из областного бюджета по миллиону рублей будет выплачено семьям погибших. По 400 тысяч рублей тем, кто находится в тяжелом состоянии и тем, чье состояние оценивается как средне тяжелое. Если пострадавшие относятся к легкой степени тяжести, то выплата составит 200 тысяч рублей, - озвучил глава региона.

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Такое решение было принято губернатором региона Василием Голубевым (подробнее)