В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим

В Ростовской области 22 мая объявлено днем траура по погибшим рабочим. Фото: аккаунт Василия Голубева в Инстаграм

В Ростовской области было принято решение объявить завтрашний день, 22 мая, днем траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Кроме того, глава Ростовской области пообещал оказать материальную помощь семьям погибших в результате аварии.

- Из областного бюджета по миллиону рублей будет выплачено семьям погибших. По 400 тысяч рублей тем, кто находится в тяжелом состоянии и тем, чье состояние оценивается как средне тяжелое. Если пострадавшие относятся к легкой степени тяжести, то выплата составит 200 тысяч рублей, - сообщил глава региона.

Напомним, что трагедия произошла в населенном пункте Дмитриадовка Неклиновского района. Порядка десяти рабочих были направлены для устранения неисправности на очистных сооружениях. По предварительным данным, там поднялся уровень воды, а задвижку, через которую должны были выходить ядовитые пары, заклинило. Как только ее удалось сдвинуть с места, то произошел выброс метана. Выбраться из плена смертельно опасного газа рабочим не удалось.

Коллеги погибших считают, что ЧП могло произойти из-за несоблюдения техники безопасности. По их мнению, рабочие, скорее всего спустились в сооружения без необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты. Но так ли это или нет еще предстоит установить правоохранителям.

В настоящее время расследованием дела занимаются следователи, оно также находится и на контроле региональной прокуратуры.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев выехал к месту ЧП в поселок Дмитриадовка.

По словам главы региона, двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, шесть человек - в реанимации.